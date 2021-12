500 Dosen Moderna: Impfaktion am Montag in Bad Laer

Am Montag, 20. Dezember, bietet Dr. Klaus Zehbe in seiner Praxis an der Glandorfer Straße in Bad Laer eine Booster-Impfaktion an.

dpa/Christian Charisius

Bad Laer. Am Montag, 20. Dezember, bietet Dr. Klaus Zehbe in seiner Praxis an der Glandorfer Straße in Bad Laer eine Booster-Aktion an. Da Moderna verimpft wird, richtet sich die Aktion ausschließlich an die Gruppe der Über-30-Jährigen.

Es ist eine Neuauflage der Impfaktion des Mediziners von Anfang Dezember: Vor gut zwei Wochen waren es am Ende über 500 Personen, die in der Praxis an der Glandorfer Straße gegen das Coronavirus geimpft wurden.