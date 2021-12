Fällen oder nicht fällen? In Bad Laer wird eine Baumschutzkommission entscheiden, ob ein gemeindeeigener Baum weichen muss.

dpa/Martin Gerten

Bad Laer. Fällen? Zurückschneiden? Umsetzen? Oder besser stehen lassen? Was tun, wenn gemeindeeigene Bäume in Bad Laer zur Last für Bürger oder Kommune werden? Eine Baumschutzkommission soll in Zukunft schnelle Entscheidungen fällen, ob zur Kettensäge gegriffen werden soll.

Für ein Sole-Heilbad ist Grün ein Imagefaktor. Aber es gibt eben auch Bäume, deren Standort zumindest nicht optimal ist. Zum Beispiel, wenn das Wurzelwerk Kanäle beschädigt, wenn das Pflaster hochgedrückt wird oder dort, wo der Baum steht,