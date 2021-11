Am Donnerstag wird in Bad Laer und am Freitag in Bad Rothenfelde geimpft.

Bad Laer / Bad Rothenfelde. Die Mobilen Impfteams des Landkreises kommen in den Südkreis: Am Donnerstag wird in Bad Laer und am Freitag in Bad Rothenfelde geimpft. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Die ursprünglich für diesen Freitag ebenfalls angedachten dezentralen Impfaktionen des Kreises in Glandorf und Hilter finden nicht statt.

Am Donnerstag wird das Mobile Impfteam des DRK sein Equipment in Bad Laer im Gasthaus Plengemeyer an der Glandorfer Straße 27 aufbauen. Von 11 bis 17.30 Uhr werden dort Impfungen angeboten. Die „Alte Mensa“, in der die Malteser bis vor weni