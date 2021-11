Die Bezugspreise für Trinkwasser steigen. Trotzdem wird in Bad Laer die Trinkwasser-Gebühr für die Bürger im kommenden Jahr sinken.

dpa/Patrick Pleul

Aktuell kostet jeder Kubikmeter Frischwasser in Bad Laer 1,47 Euro. Neben dieser reinen Verbrauchsgebühr fallen noch 42 Euro Grundgebühr pro Jahr an – jeweils plus Umsatzsteuer. Zum kommenden Jahr sinkt der Verbrauchspreis auf 1,42 Euro pro