Bei der Impfaktion am Mittwoch in der Praxis Zehbe in Bad Laer kommt nach der Biontech-Deckelung ausschließlich Moderna zum Einsatz. Ursprünglich sollte das Biontech-Vakzin verimpft werden.

dpa/Bodo Schackow

Bad Laer. Eigentlich sollte ausschließlich Biontech verimpft werden, jetzt wird es der Impfstoff von Moderna: Die „Biontech-Deckelung“ durch Gesundheitsminister Jens Spahn hat bei der Impfaktion der Praxis Dr. Klaus Zehbe am Mittwoch, 1. Dezember, in Bad Laer für eine Änderung in Sachen Impfstoff gesorgt.

Denn eigentlich sollte bei der Booster-Impf-Aktion am kommenden Mittwoch von 8 Uhr bis 17 Uhr in der Praxis an der Glandorfer Straße 4 in Bad Laer ausschließlich Biontech verimpft werden. Zwar handelt es sich sowohl bei Biontech a