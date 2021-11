Neu in Bad Laer: Weihnachtsdeko aus der Traumwerkstatt

Deko ist die Leidenschaft von Yvonne Stenzel aus Bad Laer. Jetzt hat sie einen Laden eröffnet.

Frank Wiebrock

Bad Laer. Für sie war es ein Traum. Aber am Ende musste ihr Mann trotzdem ein wenig nachhelfen: Jetzt hat Yvonne Stenzel ihre „Traumwerkstatt“ im Eiscafé de Lorenzo in Bad Laer eröffnet. Wo es in den Sommermonaten Eis gibt, lockt jetzt Weihnachtsdekoration. Vieles davon hat Yvonne Stenzel selbst gefertigt.

Oben über der grünen Tür steht „Eiscafé“, ein wenige dezenter darunter hängt das Schild „Die Traumwerkstatt“. In ihrem kleinen Lädchen steht Yvonne Stenzel zwischen liebevoll arrangierter Weihnachtsdeko und fertigt bei einer dampfenden Tass