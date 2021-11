Was der alte Rat noch für den Bad Laerer Sportplatz bestimmt hat

Allein auf weiter Flur. Doch der Toilettencontainer am Sportplatz bekommt bald Gesellschaft.

Alexander Heim

Bad Laer. Dass am Bad Laerer Sportplatz an der Mühlenstraße in Kürze ein weiteres Toilettenhäuschen errichtet werden, ist ein Nachlass des alten Rates. Und auch auf dem heiligen Rasen des SV Bad Laer soll sich etwas ändern.

Dass der Sportplatz Mühlenstraße über so viele Jahre und Jahrzehnte Spielstätte bleibt - das war eigentlich so gar nicht gedacht. Schließlich sollte der Rasenplatz als Provisorium und Übergangslösung dienen. Nicht zuletzt, weil dereinst übe