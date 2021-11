Als die Musikkapelle Bad Laer in New York ein Spontankonzert gab

Nach langer Zwangspause nun wieder auf der Bühne: Die Musikkapelle Bad Laer feiert Jubiläum mit zwei Konzerten.

Musikkapelle Bad Laer

Bad Laer. Seit 50 Jahren bringt die Musikkapelle Bad Laer den Südkreis in Schwung. Höhepunkt war ein ungewöhnliches Spontankonzert in einer New York Hotellobby.

Die Wurzeln der Musikkapelle gehen zurück auf die Gründung einer Schülerkapelle durch Josef Brune und Dirigent Peter Helwich im Mai 1971. Die ersten Instrumente stellte ihr die aufgelöste Betriebsblaskapelle der Firma Faust zur Verfügung. S