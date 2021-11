Der neue Rat mit Bürgermeister Tobias Avermann (vordere Reihe, 2. von links).

Frank Wiebrock

Bad Laer. Es tun oder nicht tun? Den Eklat heraufbeschwören und die Folgen tragen? Oder doch lieber zunächst auf Kooperation und Harmonie setzen? Die konstituierende Ratssitzung in Bad Laer in vier Akten – sie fand zwar nicht auf, aber immerhin vor der kleinen Bühne in der Grundschule am Salzbach statt.

Prolog: Vertrackte Mehrheiten Die Mehrheitsverhältnisse in Bad Laer sind etwas vertrackt: Bei der Kommunalwahl im September holte die CDU 11 Sitze, die BLU 5, die Grünen 3, SPD und FDP je 2 und die AfD einen Sitz. Allerdings hatte die