Ehrung: Norbert Hellmich (links) ist seit 30 Jahren im Ortsrat Westerwiede engagiert, die Ratsvorsitzende Carena Wellmeyer war bei der Kommunalwahl nicht erneut angetreten. Bürgermeister Tobias Avermann überreichte die Blumen.

Frank Wiebrock

Bad Laer. Für zehn Ratsmitglieder und acht Ortsräte ist in Bad Laer mit der Wahlperiode auch das aktive Mitgestalten in den Gremien zu Ende gegangen. Mit ihnen gehen über 150 Jahre kommunalpolitische Erfahrung in den politischen Ruhestand – zumindest vorerst.

Nein, einig waren sie sich ganz sicher nicht immer. Sie haben Meinungen ausgetauscht, diskutiert und gelegentlich wohl auch gestritten. Und sich manchmal – wenn die Emotionen ob der Uneinsichtigkeit der Anderen hohe Wellen schlugen – auch a