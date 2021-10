Brand in Pflegeeinrichtung in Bad Laer ausgebrochen

(Symbolbild)

Jörn Martens

Bad Laer. In einem Patientenzimmer eines Pflegeheimes in Bad Laer ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Rettungskräfte sind im Einsatz – ebenso ein Rettungshubschrauber.

Nach ersten Informationen wurde der Brand gegen 17.57 Uhr in der Einrichtung in der Antoniusstraße gemeldet. Demnach ist noch unklar, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Verletzt wurde niemand.Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr sind mit