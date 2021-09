Im Maschinenraum der Kommunalpolitik: Die Ortsräte in Bad Laer

Ganz dicht an der Politik vor Ort: Bei den Ortsratswahlen in Bad Laer ging es um das direkte Umfeld. (Symbolfoto)

dpa/Michael Kappeler

Bad Laer. Ortsräte sind die wahren Biotope der Kommunalpolitik: Klein zugeschnitten Ortschaften, überschaubare Wählerzahl und Kandidaten, die direkt im Umfeld wohnen. Wo Ortsräte gewählt werden, kann man einen Blick in den Maschinenraum der Kommunalpolitik erhaschen. In Bad Laer gibt es fünf davon.

Dort wird Politik nicht in Ratssälen, sondern eher in Kneipen und Schützenhäusern gemacht. Und es sind ganz überwiegend Männer, die diese Politik machen. Nicht, dass das in Bad Laer bislang ungewöhnlich gewesen wäre: Im noch amtierenden Rat