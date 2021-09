Zufriedene Gesichter beim Blick auf die ersten Ergebnisse: Die CDU hat die Wahl in Bad Laer gewonnen, am Ende aber die absolute Mehrheit knapp verfehlt.

Frank Wiebrock

Bad Laer. Die Wahl gewonnen, die absolute Mehrheit aber knapp verfehlt: Auch im kommenden Bad Laerer Rat wird die CDU die stärkste Fraktion stellen. Mit elf der insgesamt 22 stimmberechtigten Ratsmitglieder hat die CDU die absolute Mehrheit aber knapp verfehlt. Trotzdem: Gegen die CDU wird künftig nichts mehr gehen.

Das war zuletzt nicht so: BBL, Grüne, SPD und FDP hatten zusammen eine Stimme mehr als die CDU. Auch in anderer Hinsicht wurden die Karten in Bad Laer neu gemischt: Denn Birgit Schepers und Beate Schwöppe von der BLU – die Abkürzung steht f