Ralph Brinkhaus erlebte in Bad Laer eine kleine Überraschung

Ralf Brinkhaus, Fraktionsvorsitzender der CDU in Berlin, sprach am Freitag in Bad Laer mit Handwerkern und Unternehmern.

Alexander Heim

Bad Laer. Ralph Brinkhaus, CDU-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, rückte am Freitag bei seiner Stippvisite in Bad Laer die Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt. Genau das richtige Thema für die 40 Zuhörer bei der Firma Eichholz - zum großen Teil Handwerker und Unternehmer.

Gleich zu Beginn begegnete dem 53-Jährigen aus dem Kreis Gütersloh etwas Unerwartetes. In der Kunstmalereiwerkstatt der Firma Eichholz nämlich befinden sich gerade Leihgaben aus dem Kloster Marienfeld. Die kleinen Figuren werden in Bad Laer