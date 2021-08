Vorerst keine Lockerung für den Leinenzwang in Bad Laer

Hauptsache an der Leine? In Bad Laer gilt der Leinenzwang aktuell flächendeckend und ganzjährig – nicht nur in den Ortslagen. Das Bild entstand bei Barsinghausen.

dpa/Sebastian Gollnow

Bad Laer. Wieviel Freilauf braucht der Hund? In Bad Laer gilt ein sehr weitreichender Leinenzwang. Der sorgte in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause für Diskussionen. Wo dürfen Hundehalter ihre Lieblinge in dem Heilbad frei laufen lassen?

Ob, wann, wo und welche Hunde an der Leine zu führen sind, ist in Niedersachen in verschiedenen Werken geregelt: Landesweit im Niedersächsischen Gesetz über das Halten von Hunden und dem Niedersächsischen Gesetz über den Wald