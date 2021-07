Das sind die Kandidaten für die fünf Ortsräte in Bad Laer

In Bad Laer werden am 12. September auch die Ortsräte neu gewählt.

dpa/Uli Deck

Bad Laer. Neben dem Rat werden in Bad Laer am 12. September auch noch von den Wahlberechtigten in den jeweiligen Ortschaften die fünfköpfige Ortsräte neu gewählt.

Die Ortsräte Hardensetten, Müschen, Westerwiede, Winkelsetten und Remsede sind laut niedersächsischer Kommunalverfassung zu allen wichtigen Fragen zu hören, die die jeweilige Ortschaft in besonderer Weise berühren. Dabei wählt sich der Orts