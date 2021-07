Bei der Schützenfest-Rallye des Bürgerschützenvereins Bad Laer, gehörte das Team "Thronmütter" zu den 28 Gruppen, die auf der Strecke des Schützenumzugs unterschiedliche Aufgaben rund um die Themen Schützen, Schießen und Bad Laer absolvieren mussten.

Claudia Sarrazin

Bad Laer. Anstelle des klassischen Schützenfestes, organisierte der Bürgerschützenverein Bad Laer am Sonntag eine Rallye, an der nicht nur Mitglieder sondern auch Gäste teilnahmen. Sie führte entlang der Strecke des Schützenumzugs.

Sonntag am späten Vormittag auf dem Thieplatz in Bad Laer: „Eine aufgeregte Spannung und freudige Erwartung lagen in der Luft, das hat man richtig gespürt“, fand Anke Schlingmann. Der Grund war das „etwas andere“ Schützenfest des Bürgerschü