Polizei schnappt 17-jährigen Einbrecher in Bad Laer auf frischer Tat

Polizei fasst 17-jährigen Einbrecher in Bad Laer auf frischer Tat. (Symbolbild)

Jörn Martens

Bad Laer. Ein 17-jähriger Einbrecher ist am Donnerstagmorgen am Heidering in Bad Laer auf frischer Tat gefasst worden. Nach Angaben der Polizei soll der Jugendliche zuvor Rauschmittel konsumiert haben.

Laut den Beamten hatte ein Anwohner gegen 2.15 Uhr den Notruf gewählt, nachdem er das Licht einer Taschenlampe in einem Nachbarhaus gesehen habe. Polizisten hätten daraufhin eine männliche Person in der geöffneten Garage angetroffen und fes