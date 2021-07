Warum Nebel aus Kanälen und Anschlüssen in Bad Laer kommt

In den nächsten Tagen kann Nebel aus Abflüssen in Bad Laer aufsteigen.

Rohrreinigungs-Dienst A. Krüsselmann

Bad Laer. Wer in Bad Laer Nebel aus seinem Abfluss aufsteigen sieht, muss sich nicht wundern. Die Teutoburger Energie Netzwerk (Ten) überprüft im Auftrag der Gemeinde ab Dienstag, 20. Juli, die Schmutz- und Regenwasserkanäle.

Zur Feststellung von Falschanschlüssen wird unter anderem ein Kanal-Nebelgerät eingesetzt, heißt es in einer Mitteilung des Energieversorgers Ten mit Sitz in Hagen aTW. Dieses Gerät bläst einen ungefährlichen Signalnebel in den Kanal.