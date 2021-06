Remseder Abwasser soll in Bad Iburg geklärt werden: Was sagt die Poltik?

Druckrohrleitung zwischen Remsede und Sentrup: Bad Iburgs Bürgermeisterin Annette Niermann und Bad Laers Bürgermeister Tobias Avermann trafen sich Mitte Juni an der Gemeindegrenze.

Frank Wiebrock

Bad Laer/Bad Iburg/Glandorf. Werden die Abwässer aus Remsede bald in Bad Iburg geklärt? In Bad Laer hat der zuständige Ausschuss inzwischen den Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung und damit den Bau einer Druckleitung von Remsede nach Sentrup empfohlen. Am heutigen Dienstag wird das Thema in Bad Iburg diskutiert.

Die Bad Laerer PerspektiveDer Gemeinde Bad Laer steht das Abwasser sprichwörtlich bis zum Halse: Bei jedem Projekt weist der Betreiber der Kläranlage inzwischen darauf hin, dass die Kapazitätsgrenze erreicht sei. Andererseits möchte die Gem