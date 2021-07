Der lange Weg zur Zweiten Impfung: Als Barbara Muhlack aus Bad Laer ihren zweiten Impftermin nicht wahrnehmen konnte, erlebte sie eine Odyssee in den Terminvergabedschungel.

dpa/Arne Dedert

Bad Laer. Am Anfang stand ein kleiner Fehler: Als die Bad Laererin Barbara Muhlack ihre Corona-Impftermine bei der Impf-Hotline bestätigte, hatte Sie übersehen, dass sie am zweitem Termin nicht kann. Nichts, was sich nicht mit einem schnellen Anruf klären ließe? Weit gefehlt. Willkommen in der wunderbaren Welt des Terminvergabe-Dschungels.

Nein, Barbara Muhlack ist bestimmt nicht der Typ, der einfach in Urlaub fährt, obwohl ein Termin ansteht. Als sie den mit ihrem Mann lange geplanten Urlaubsflug buchte, hatte sie noch keinen Impftermin. Aber die beiden Rentner wollten endli