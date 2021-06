Abschluss mit Down-Syndrom: So lief die Schule für Janina Jaeger aus Bad Laer

Pionierarbeit an der Geschwister-Scholl-Oberschule: Klassenlehrerin Alexandra Hinz und Schulbegleiterin Christina Dölling gratulieren Janina Jaeger zum Abschluss.

Petra Ropers

Bad Laer. Stolz nahm Janina Jaeger in der Geschwister-Scholl-Oberschule jetzt ihr Abschlusszeugnis entgegen. Selbstverständlich ist das nicht. Immerhin ist sie die erste Schülerin mit Down-Syndrom, die alle fünf Jahre an der Oberschule in Bad Laer absolvierte.

„Wollen Sie dem Kind das wirklich antun?“ Immer wieder hörte ihre Mutter Birgit Jaeger in den vergangenen Jahren diese Frage. Die Entscheidung traf stets Janina selbst: Sie besuchte die Grundschule in Bad Laer und wechselte dann nach der vi