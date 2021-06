So war das Public Viewing "Auf Blombergs Höhen" in Bad Laer

Fußball auf der Großleinwand: Im Biergarten der Gaststätte "Auf Blombergs Höhen" werden alle Deutschlandspiele gezeigt.

Gaststätte "Auf Blombergs Höhen"

Bad Laer. Wer wollte, konnte das Deutschlandspiel am Dienstagabend beim Public Viewing im Biergarten der Gaststätte „Auf Blombergs Höhen“ in Bad Laer genießen. Am Samstag soll es weitergehen.

„Trotz der Einschränkungen durch Corona ist es ganz gut gelaufen“, bilanziert Inhaber Frank Otte den ersten Public-Viewing-Abend an der Gaststätte, die er im November 2019 übernommen hatte. Wie viele Gäste es genau waren, das bleibt offen.