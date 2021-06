Betrüger haben die Seniorin aus Bad Laer auf dem Festnetztelefon angerufen – und mit einer falschen Schocknachricht um 50.000 Euro betrogen. (Symbolfoto)

Bad Laer. Unbekannte haben am Mittwoch, 9. Juni, am Telefon eine Seniorin aus Bad Laer betrogen – mithilfe eines Schockanrufs. Die Ermittler suchen Hinweise auf den Abholer des Bargelds.

Gegen 11 Uhr hat an dem Mittwochvormittag das Festnetztelefon der 86-jährigen Frau geklingelt, teilt die Polizei mit. Am anderen Ende habe sich eine weinerliche Männerstimme gemeldet. Der Anrufer habe berichtet, in Bielefeld einen Menschen