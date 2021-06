Abschied und Neubeginn: Marlies Mönter (links) hat die Kur-Apotheke an Heinz-Peter Fichter und seinen Sohn Henning verkauft. Apothekerin Anne Spahn leitet die Apotheke ab Juli.

Bad-Apotheke/Kerstin Mühlich

Bad Laer/Osnabrück. Über 50 Jahre war die Kur-Apotheke in der guten Stube von Bad Laer eine Institution, die seit fast 45 Jahren mit dem Namen Mönter verbunden ist. Jetzt verabschiedet sich Apothekerin Marlies Mönter in den Ruhestand.

Sie schaut zufrieden, aber doch mit einer Spur Wehmut auf die langen Jahre zurück, in denen sie das tun konnte, was ihr am Herzen lag: "Ich wollte mich kümmern und nicht nur Tabletten über den Tisch schieben."Es war 1969, als Bad Laer eine