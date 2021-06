So fährt sich das neue Mähboot auf dem Glockensee in Bad Laer

Unterwegs auf dem Glockensee: Janies Lemper am Steuer der Berky.

Frank Wiebrock

Bad Laer. Auf den ersten Blick ist es ein beneidenswerter Job: Am frühen Morgen mit einem Motorboot entspannt Kreise über den Bad Laerer Glockensee drehen, die ungewohnte Perspektive vom See auf das Ufer genießen, den ersten Spaziergängern zuwinken und quasi nebenbei den See vom Algenteppich befreien. Wie ist es auf den zweiten Blick?

Es ist früh, der Kurpark ist fast menschenleer, die Fontäne und die Wasserspiele noch abgeschaltet. Nur die Mülleimer neben den Bänken werden gerade geleert. Markus Matti und Janies Lemper fahren mit dem orangen Transporter vor, im Schlepp