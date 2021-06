Die Brandstelle in Bad Laer ist inzwischen für Aufräumarbeiten von der Polizei freigegeben worden.

Anke Schneider

Bad Laer. Nach dem Brand eines Wohnhauses am Mittwoch in Bad Laer-Müschen hat die Polizei den Brandort inzwischen wieder freigegeben. Das erläuterte Polizeisprecherin Mareike Edeler am Dienstagmorgen auf Anfrage. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aber an. Ein Ärgernis sind die Schaulustigen.

Am Mittwochvormittag war der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses am Kruitskamp in Brand geraten und hatte einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Rund 250 Feuerwehrleute aus Bad Laer, Glandorf, Hilter, Dissen, Bad Rothenfelde und Versmold waren