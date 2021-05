Das Gemälde von Janine Dreier zeigt den Wirkungsbereich von "Blom-Bergretter" Hartmut Heyl (links) und "Blom-Bergdoktor" Rolf Westheider.

Petra Ropers

Bad Laer. Die Kultur kehrt zurück nach der Corona-Zwangspause: Am Sonntag, 6. Juni, heißt es im – oder am – Hotel Große Kettler-Schepers in Bad Laer: „Der Berg groovt. Ergiebiges, Beliebiges und Hiesiges aus Blomberg's Tiefen“.

Was geschieht, wenn ein Pastor mit kabarettistischen Neigungen und ein passionierter Historiker in einem alten Kotten die Köpfe zusammenstecken? Die Antwort: Sie kreierten ein Kabarett-Programm mit lokalhistorischen Bezügen. Und weil beide