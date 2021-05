Löscharbeiten an einem Mehrfamilienhaus in Bad Laer dauern an

Am Mittwochmorgen geriet der Dachstuhl sowie das erstes Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Bad Laer in Brand. Dass Feuer wurde vermutlich durch Handwerksarbeiten ausgelöst. Die Löscharbeiten dauern noch an.

NWM-TV

