Feuer in Mehrfamilienhaus in Bad Laer gelöscht – Polizei ermittelt

Die Löscharbeiten haben bis in die Abendstunden gedauert. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache gehen weiter.

NWM-TV

Bad Laer. Am Mittwochvormittag geriet der Dachstuhl sowie das erste Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Bad Laer in Brand. Erst am Abend war das Feuer gelöscht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Am späten Mittwochvormittag standen der Dachstuhl und das erste Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße Kruitskamp in Bad Laer in Vollbrand. Ein Verkehrsteilnehmer habe gegen 12 Uhr den Brand entdeckt und den Notruf gewählt, so