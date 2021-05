Urlaub machen: OVG-Urteil sorgt in Bad Laer für Aufbruchsstimmung

Da bläst sie wieder: Die Fontäne in der Mitte des Glockensees in Bad Laer ist nach über zehn Jahren reaktiviert worden.

Gemeinde Bad Laer

Bad Laer. Dass nicht mehr nur Landeskinder in Niedersachsen Urlaub machen dürfen, sorgt auch in Bad Laer für zusätzliche Aufbruchsstimmung. Passend dazu funktioniert auch die seit Jahren schwächelnde Fontaine im Glockensee wieder.

Schon dass zunächst immerhin Niedersachsen in Niedersachsen wieder touristisch übernachten durften, bedeutete auch für die Gastronomie und Hotellerie in Bad Laer einen ersten, lang ersehnten Schritt in Richtung Öffnung. Nachdem das Oberverw