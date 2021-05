Blühstreifen aus regionalem Saatgut sind eine Option, Wegränder aufzuwerten.

dpa/Uwe Zucchi

Bad Laer. Es ist eine Art Schatz am Wegesrand, den Bad Laer jetzt heben will: Wegeränder sollen aufgewertet und so Ökopunkte gesammelt werden. Die wiederum können zukünftig helfen, andere Eingriffe in die Natur auszugleichen. Das ökologische Potenzial der Randstreifen ist beträchtlich. Der Gesprächsbedarf mit den Landwirten möglicherweise aber auch.

Bislang werden die Randstreifen eigentlich gar nicht genutzt. Allerdings sind Teile im Laufe der Jahre unter den Pflug geraten und werden von Landwirten bewirtschaftet. Dabei könnte die Gemeinde die Flächen durchaus auch für sich nutzen. Z