Hund beißt Glandorfer in Bad Laer ins Bein

(Symbolfoto)

Jörn Martens

Bad Laer. Am Samstagnachmittag ist ein 21-jähriger Mann aus Glandorf von einem unbekannten Hund in Bad Laer gebissen worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 21-Jährige gegen 17.55 Uhr auf dem Gehweg der Bielefelder Straße in Richtung Bad Rothenfelde unterwegs gewesen. In Höhe der Hausnummer 23 sei ihm ein unbekannter Mann, etwa 25 bis 30 Jahre alt,