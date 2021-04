Sanicare hat in Bad Laer ein Corona-Testzentrum im ehemaligen "Ihr Platz"-Markt eröffnet. Im Bild testet Lasse Neumann Heinrich Meyer.

Jörn Martens

Bad Laer. Fast spontan einen Corona-Test an sechs von sieben Tagen der Woche machen? In Bad Laer ist das jetzt möglich. Seit Montag bietet Sanicare am Grünen Weg 1 Schnelltests in einem eigenen Testcenter an. Zusammen mit dem Malteser-Testzentrum in der “Alten Mensa“ gibt es in Bad Laer damit vor Ort eine Testmöglichkeit an jedem Werktag.

Dass Schnelltests und entsprechende Nachweise an Bedeutung gewinnen werden, ist zumindest naheliegend – sei es, um einzukaufen, für „körpernahe“ Dienstleistungen oder irgendwann als Voraussetzung für den Besuch der Gastronomie oder der Teil