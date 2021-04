Ein kleiner Trampelpfad weist den Weg zum wilden "Grünabfallsammelplatz".

noz.de

Bad Laer. Wohin mit dem Grünabfall? Für manche lautet die Antwort: „In den nächsten Wald.“ Ein Bad Laerer Leser ärgert sich über solche "Müllkippen", zum Beispiel in Verlängerung des Buchenwegs und damit direkt am Kur(wander)weg K1. Kein Einzelfall in Bad Laer, wie er versichert.

Kaum wird es Frühling, schon röhren die Rasenmäher. Und hinterlassen säckeweise Rasenschnitt. Wo man damit bleiben sollte, weiß eigentlich jeder: Was nicht im eigenen Garten kompostiert wird, gehört entweder in die Biotonne oder auf einen d