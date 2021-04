Der in Bad Laer-Remsede lebende Musiker und Komponist Udo Becker entwickelte Notenunterlagen für das Klavier und für mobile Notenständer.

Petra Ropers

Bad Laer. Musiker kennen die Probleme: Notenblätter purzeln im unpassenden Moment von ihrem Ständer. Der ist ohnehin zu klein für alle Notenblätter. Er bietet zu wenig Halt und keine Chance, etwas auf die Blätter zu schreiben. Udo Becker aus Bad Laer hat etwas dagegen erfunden.

Die Musik ist Leben für Udo Becker: Er ist Komponist, Arrangeur und Musiker, leitete die Schauspielmusik an vielen Theatern, unter anderem in Osnabrück, Saarbrücken, Stendal, Münster und Wilhelmshaven. Rund 300 Theaterproduktionen stehen in