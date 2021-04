Vereinsauflösung abgeschlossen: Johannes Mönter und Katharina Bredenstein haben die Liquidation des Vereins "Gesundheitszentrum Bad Laer" nun abgewickelt.

Achim Köpp

Bad Laer. Nachvielen Jahren intensiver Arbeit haben sich die Vorstandsmitglieder des „Gesundheitszentrum Bad Laer e.V.“ im vergangenen Jahr die Auflösung des Vereins in die Wege geleitet. Warum eigentlich? Ein Blick in die wohl letzte Mitteilung des Vereins.

Inzwischen ist die Liquidation abgeschlossen, Homepage und Facebookseite wurden gelöscht und das Vereinsvermögen gespendet. „Nun ist der Tag gekommen, an dem unsere ehrenamtliche Tätigkeit in diesem Verein zu Ende geht“, so Johannes Mönter.