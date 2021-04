Die kommunale Arbeitsvermittlung Maßarbeit des Landkreises Osnabrück bietet mit "Walk and Talk" ein coronakonformes Format an, in dem sich Jugendliche mit Ausbildungslotsen treffen und austauschen können. (Symbolbild)

Michael Gründel

Osnabrück . Die Maßarbeit Osnabrück hat ein neues Angebot speziell für Auszubildende und junge Erwachsene: Bei "Walk and talk" sollen sie sich ganz coronakonform mit den Ausbildungslotsen der Maßarbeit austauschen können.

Das Projekt „Walk & Talk“ der kommunalen Arbeitsvermittlung Maßarbeit richte sich an junge Erwachsene, die berufliche Orientierung suchen, aber auch an Azubis, die Probleme in ihrer Ausbildung haben, erklärt Maßarbeit-Bereichsleiterin S