Frisch aus dem Graben direkt an den Rand: Dass sich niemand für den Müll in den Gräben zuständig fühlt und er einfach im Aushub bleibt, bringt einen Müschener auf die Palme.

noz.de

Bad Laer. Autofenster auf und raus damit: Die Straßengräben in Bad Laer sind voll von Müll. Aber was passiert, wenn die Gräben ausgebaggert werden? An der L100 wurde jetzt der mülldurchsetzte Aushub einfach am Grabenrand verklappt. Für einen Bad Laerer Bürger ist das nicht die Lösung.

Überraschungseier. Silofolie. Plastiktüten und -verpackungen. Bier-, Schnaps- und sonstige Getränkeflaschen. Zellophan-umhüllte Zigarettenpackungen. Gelegentlich mal in Beutel gepresster Rasenschnitt. Und klar: die Papp- und Styroporgebinde