Filteranlage in Bad Laerer Gewerbetrieb in Brand geraten

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

dpa/Friso Gentsch

Bad Laer. In einem Gewerbetrieb in der Bielefelder Straße in Bad Laer hat am Dienstagvormittag eine Filteranlage gebrannt. Personen wurden nicht verletzt, teilt die Polizei Osnabrück auf Nachfrage mit.

Der Brand wurde um 10.55 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Laut Polizei sind keine Schäden am Gebäude entstanden. Es kam lediglich zu einer stärkeren Rauchentwicklung. Die Brandursache ist noch unklar.&n