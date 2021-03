Für den digitalen Ostergottesdienst mit kleinen Spielszenen schlüpfte Diakonin Nora Rolf (links) in die Rolle der Maria Magdalena.

Petra Ropers

Bad Laer. Der Bad Laerer Friedhof verwandelte sich im frühen Morgengrauen in eine – respektvoll in Szene gesetzte – Filmkulisse: Schon vor 6 Uhr starteten am Samstag die Dreharbeiten für den Oster-Online-Gottesdienst des Kirchenkreises Melle-Georgsmarienhütte.

„Und jetzt? Ostern!“ Unter dieser Zusage steht der Online-Gottesdienst, den der Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte ab Karsamstag, 3. April, auf seinem Youtube-Kanal zugänglich macht. Nach der erfolgreichen Premiere des Krippenspiel-Gottes