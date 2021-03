Lassen Stiefel sprechen: Den vielen kleinen Stiefeln der Bad Laerer Kita-Kinder standen am Glockensee allzu wenige große der Erzieherinnen gegenüber.

Petra Ropers

Georgsmarienhütte/Bad Iburg/Bad Laer. Novellierung – der Begriff weckte in Verbindung mit dem niedersächsischen Kita-Gesetz schillernde Hoffnung. Die aber zerplatzte wie die Seifenblasen, die Donnerstagnachmittag an zahlreichen Orten aus Protest in die Luft gepustet wurden. Aktionen gegen den Gesetzentwurf starteten unter anderem die Kitas in Georgsmarienhütte, Bad Iburg und Bad Laer.

„Schillert schön – ist aber nix drin!“ Unter diesem Motto formuliert der Caritasverband für die Diözese Osnabrück seine scharfe Kritik am Entwurf der Landesregierung zur Novellierung des Kita-Gesetzes. „Die Rahmenbedingungen für die Arbeit