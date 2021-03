Letzte Vorbereitungen im Malteser-Testzentrum in Bad Laer. Die Restarbeiten im Testzentrum in Bad Laer sind am laufen.

Stefan Gelhot

Bad Laer. Hilter oder Holzhausen? Oder doch lieber Bad Laer? Im Osnabrücker Südkreis hat man eine große Auswahl, wann und wo man sich auf das Coronavirus testen lassen möchte. Am heutigen Samstag öffnet das Testzentrum in Bad Laer.

Testen, testen, testen – das ist einer der Bausteine im Kampf geben die Pandemie. Im Landkreis werden kostenlose Corona-Schnelltests inzwischen an zwölf Standorten angeboten. In Schützenhäusern wie in Fürstenau, in Arztpraxen wie