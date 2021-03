Der Sandabbau in Bad Laer hat Tradition. Aber soll er noch weiter fortgesetzt werden? Am Dienstag beschäftigen sich Ortsrat und Bauausschuss mit dem Thema.

Frank Wiebrock

Bad Laer. Wie soll es mit dem Sandabbau an den Bad Laerer Heideseen weitergehen? Am Dienstag, 16. März, beschäftigen sich sowohl der Ortsrat Hardensetten als auch der Bad Laerer Bauausschuss mit einem Abbau-Antrag der Firma Niehaus. Beide Gremien tagen in öffentlicher Sitzung in der Bad Laerer Turnhalle. Wichtig: Zuhörer sollten im Vorfeld sich anmelden.

Eigentlich ist die Erlaubnis des Landkreises Osnabrück zum Sandabbau im Heideseengebiet Ende des Jahres 2020 ausgelaufen. Allerdings hatte die Firma Niehaus bereits im vergangenen Jahr beim Kreis einen Neuantrag zum Trockenabbau gestel