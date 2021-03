Wieso eine zerbeulte Cessna in Bad Laerer Halle "abgestürzt" ist

Wirkt wie frisch abgestürzt: die Cessna in der Bad Laerer Con-Cello-Halle.

Chris Lattner/The Room - Laboratories

Bad Laer. Das hätte sich der Pilot der Cessna 195, der 2019 eine Bruchlandung in Osnabrück hinlegte, auch nicht gedacht: Teile seines Flugzeugs zieren nun die Con-Cello-Halle in Bad Laer. Corona macht es möglich.

Die Brüder Andre und Heiko Schulte-Südhoff verwandelten eine leere Werkshalle der Firma Heinrich Wellmeyer mitten in Bad Laer in eine Mehrzweckhalle. Kaum war die Con-Cello-Halle auch für Konzerte geöffnet, kam Corona. In der veranstal