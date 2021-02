Nach dem Unfall in Bad Laer: Auf welcher Seite müssen Fußgänger gehen?

Diese Fußgänger sind für Autofahrer kaum zu erkennen. Wer auf Nummer sicher gehen will, trägt reflektierende oder bunte Sicherheitskleidung.

Karl-Josef Hildenbrand

Bad Laer. Gut eine Woche ist es her, da wurde in Bad Laer eine Frau angefahren, die mit ihrem Hund auf der Fahrbahn unterwegs war. Die gute Nachricht: Sie hat das Krankenhaus laut Polizei nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Trotzdem: Welche Regeln gelten eigentlich, wenn Fußgänger die Fahrbahn benutzen?

Laut Polizei ging die 45-Jährige am Dienstag, 16. Februar, gegen 5.40 Uhr auf der Straße "Auf der Wittenburg" am rechten Fahrbahnrand in Richtung Westring mit ihrem Hund Gassi. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahnbreite durch geräumten Schn