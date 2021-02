Der britische Harrier stürzte bei Bad Laer in den Wald.

Archiv/Achim Köpp

Bad Laer. Die Aufschrift auf dem Stein am Blomberg ist schlicht: „Zum Gedenken an den tödlich verunglückten Bruce Cogram, Gemeinde Bad Laer 1985.“ Was unbedarften Wanderern Rätsel aufgibt, dürfte sich in die Erinnerung vieler älterer Bad Laerer eingebrannt haben: Am Blomberg zerschellte heute vor 36 Jahren ein britischer Kampfjet.

Der 18. Februar 1985 war nicht irgendein Montag, sondern der Rosenmontag. „Ein sonniger, eiskalter Tag wie aus dem Bilderbuch“, erinnert sich Achim Köpp auch nach mehr als drei Jahrzehnten noch an diesen Tag. Er hat damals die Fotos am Unfa