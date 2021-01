Neue Ratsvorsitzende in Bad Laer: Carena Wellmeyer (im Bild mit Bürgermeister Avermann).

Alexander Heim

Bad Laer. Zum Jahresbeginn hat im Bad Laerer Gemeinderat ein mittelgroßes Stühlerücken eingesetzt. Grund ist der Abgang des Ratsvorsitzenden Roland Hemsath. Seine Nachfolgerin Carena Wellmeyer wurde einstimmig gewählt. Spannend aber wurde es bei der Wahl um den Posten des stellvertretenden Ratsvorsitzenden.

In der ersten Ratssitzung des neuen Jahres standen durchaus wichtige Wahlen an. Denn nachdem Roland Hemsath für seine neue Funktion an der Verwaltungsspitze in Bad Rothenfelde seine politischen Ämter in Bad Laer niedergelegt hatte, gal