Gerd Schade

Bad Laer. Das Versteck unter dem Schlafsofa nützte nichts: In einer Wohnung in Bad Laer traf die Polizei sieben Personen an, von denen nur drei aus einem Haushalt stammten. Zuvor war den Beamten eine Ruhestörung gemeldet worden.

Am Sonntagmorgen erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine Personenansammlung und eine Ruhestörung in einer Wohnung an der Bielefelder Straße. Als die Beamten aus Dissen und Georgsmarienhütte an der gemeldeten Adresse eintrafen, war laut P