Zeuge beobachtet Einbrecher auf Schrottplatz in Bad Laer – drei Männer in Untersuchungshaft

Drei Männer sitzen nach einem Einbruch in Bad Laer in Untersuchungshaft.

Rene Traut/Imago Images

Bad Laer. Nach einem Einbruch in eine Werkhalle in Bad Laer, sind drei Verdächtige zunächst in ein Feld geflüchtet. Kurze Zeit später ließen sich die drei nach Angaben der Polizei widerstandslos festnehmen. Jetzt sitzen sie in Untersuchungshaft.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Ermittler am späten Samstagabend auf Einbrecher aufmerksam gemacht. Er beobachtete die Unbekannten dabei, wie sie ihr Diebesgut zum Abtransport vom Gelände eines Schrottplatzes am Venner Ring bereitstellten,